Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,687.80
BTC/USDT
22,922.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi

İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldi.

Mehmet Nuri Uçar   | 07.08.2022
İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi

Kudüs
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasında, 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralı sayısının 253'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

"İsrail kasıtlı olarak sivilleri vuruyor"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra basına yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğuna, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğine dikkati çekerek, İsrail'in kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını vurguladı.

Kudra, İsrail'in bölgeye yönelik uzun yıllardır süren ablukası nedeniyle de sağlık sisteminin büyük zarar gördüğünü, son saldırılarla birlikte durumun daha da kötüleştiğini aktardı.

İsrail ordusunun, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar bugün de devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk ve 2 kadının bulunduğu 24 kişinin hayatını kaybettiği; 203 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
Mardin'de 'Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç' operasyonu başlatıldı
Muğla'da dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı

Benzer haberler

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 24'e yükseldi

İsrail'in Gazze'nin güneyine saldırısında onlarca kişi yaralandı

İsrail'in Gazze'nin güneyine saldırısında onlarca kişi yaralandı
Ürdünlüler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti

Ürdünlüler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti
Fransa, Gazze'deki gerilimden endişe duyduğunu açıkladı

Fransa, Gazze'deki gerilimden endişe duyduğunu açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet