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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mohammed Majed, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldürüldü

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah kentinde son 24 saatte sivillerin evlerine ve araçlarına saldırılar düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü ifade eden Sevabite, "İşgalci İsrail, Refah'ın güvenli bölge olduğunu savunuyor ve buraya göç çağrılarında bulunuyor. Ancak buraya gelenleri de hedef alıyor." diye konuştu.

İsrail'in insanlara yalan söylediğini, sivillerin evlerini ve araçlarını kasıtlı olarak hedef aldığını belirten Sevabite, ölü sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

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