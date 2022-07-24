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Dünya

İsrail'in Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinlilerden 2'sinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Tüfekçi Gülay   | 24.07.2022
İsrail'in Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Ramallah

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin, İsrail askerlerinin Nablus'un Eski Şehir bölgesinde açtığı ateş sonucu yaralanan 8 Filistinliye müdahale ettiği kaydedildi.

Yaralılardan 2'sinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin 29 yaşındaki Abud Subh ve 22 yaşındaki Muhammed el-Azizi olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Eski Şehir bölgesini abluka altına aldığı, Filistinlilere ait eve sağlık ekiplerinin yaklaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın düzenlediğini ve Filistinlilere ait bir evi abluka altına alması sonucu olayların çıktığını ifade etti.

Tanıklar, askerlerin, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını, bölgede patlama seslerinin duyulduğunu ve kentin bazı noktalarında arbede çıktığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.

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