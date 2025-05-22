Dolar
38.92
Euro
44.03
Altın
3,297.29
ETH/USDT
2,666.80
BTC/USDT
110,900.00
BIST 100
9,501.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı icra ediliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in, müzakere heyetinin Doha'da kalan üyelerini de geri çağıracağı bildirildi

Katar'ın başkenti Doha'daki müzakere heyetinde bulunan üst düzey yetkililerin 20 Mayıs Salı geri döneceğini açıklayan İsrail'in, heyetin Doha'da kalan çalışma grubu üyelerini de çekeceği belirtildi.

Faruk Hanedar  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
İsrail'in, müzakere heyetinin Doha'da kalan üyelerini de geri çağıracağı bildirildi

Kudüs

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Doha'daki müzakere heyetinin tüm üyelerinin geri döneceği kaydedildi.

Haberde, heyetteki üst düzey yetkililerin 20 Mayıs Salı İsrail'e döndüğü hatırlatılarak ateşkes müzakerelerinin çıkmaza girmesi üzerine Tel Aviv yönetiminin kalan çalışma grubu üyelerini de geri çağırmaya hazırlandığı vurgulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkilinin, müzakerelerde bir ilerleme olması durumunda heyetin gitmesi gereken yere gideceğini söylediği aktarıldı.

İsrail, heyetin bir kısmını, ABD nezdinde bir anlaşmayı reddediyor gibi görünmemek adına Doha'da tutuyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla, müzakere heyetinde yer alan İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktör Yardımcısı M., Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ve Netanyahu'nun siyasi danışmanı Ofir Falk'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer geri dönmüştü.

Doha'daki müzakereler, ABD'nin Hamas ile doğrudan görüşmeleri neticesinde ABD-İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander'ın serbest bırakılmasının ardından tekrar başlamıştı.

Hamas'ın kalıcı ateşkes talebine karşın İsrail'in böyle bir anlaşmaya yanaşmadığı ve müzakere heyetine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ilk sunduğu 10 İsrailli esire karşılık 50-60 günlük geçici ateşkes teklifinden başka hiçbir öneriyi müzakere etme yetkisinin verilmediği aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Aile Forumu'nda doğum hızındaki düşüş ve cinsiyet değiştirme ameliyatları konuşuldu
Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçeleri doğal gaza kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'dan gelen çocuklarla görüştü
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Benzer haberler

İsrail'in, müzakere heyetinin Doha'da kalan üyelerini de geri çağıracağı bildirildi

İsrail'in, müzakere heyetinin Doha'da kalan üyelerini de geri çağıracağı bildirildi

Bakan Şimşek, Doha'da reel sektöre Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı

Bakan Şimşek, Katar Ekonomi Forumu'na katılacak

Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da barışın şartlarını görüşecek

Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da barışın şartlarını görüşecek
Putin, Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı

Putin, Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı
Doha'da ateşkes müzakereleri sürerken Netanyahu'nun güvenlik istişare toplantısı yapacağı bildirildi

Doha'da ateşkes müzakereleri sürerken Netanyahu'nun güvenlik istişare toplantısı yapacağı bildirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet