İsrail'in Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki beldelere yönelik saldırıları devam ediyor İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun güneydeki Arabsalim beldesine akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail uçakları akşam saatlerinden bu yana güneydeki Yatir, Haddasa,, Adşit el-Kasir, Marub, Doğu Zavtar, Kevseriyyet Ruz, Haris, Kefre ve Zıbkin beldeleri ile doğudaki Mişgara beldesini hedef aldı.

İsrail ordusu Beka bölgesinde yer alan Mişgara'daki evleri hava saldırılarıyla hedef aldı. Saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda yıkılan binanın enkazından bir çocuk sağ kurtarıldı.

İsrail topçuları ise Sarifa, Burç Kalavay, Doğu Zavtar, Zibdin ve Haruf beldelerine saldırılar düzenledi.

İsrail'in gün içerisinde Lübnan'ın güneyindeki Arabsalim, Duveyr ve Kefer Rumman beldelerine düzenlediği saldırılarda toplam 9 kişi ölmüştü.

Böylece İsrail'in Lübnan'a yönelik bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Hizbullah'tan misilleme saldırıları

Hizbullah da İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak bugün işgal altındaki bölgelerde bulunan İsrail askerleri ve askeri hedeflere yönelik en az 9 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamalara göre Hizbullah, Dibil beldesinde konuşlu 2 Merkava tankını, Adisa'daki İsrail topçu mevzisini İsrail askerlerini "Ababil" tipi kamikaze İHA'larla hedef aldı.

Örgüt ayrıca Adisa'nın güneyindeki Cel el-Hammar mevkiindeki İsrail askerlerine sürü halinde kamikaze İHA saldırısı düzenlediğini ve doğrudan isabet sağladığını ileri sürdü.

Hizbullah'ın açıklamalarında, işgal altındaki Kozah, Reşaf ve Balat bölgelerinde bulunan İsrail askerleri ve askeri araçlarının da roket saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamalarda ayrıca Mesgav Am yerleşimindeki İsrail askerlerinin de İHA'larla hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki Bayyada beldesinde bulunan İsrail askerlerini gece görüş sistemiyle donatılmış kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırının görüntülerini yayımladı.

Lübnan resmi ajansı: İsrail, Lübnan'ın güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine fosfor bombasıyla saldırılar düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu güneydeki Sur kentine bağlı Galile beldesi ormanlarını yangın çıkaran fosfor bombası ile hedef aldı.

Saldırı sonrası bölgedeki tarım arazileri ile narenciye bahçelerinde yangın çıktığı aktarıldı.

Galile'deki saldırıda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in hava saldırılarında 6 kişi yaralandı

Öte yandan İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Duveyr, Arnon, Yahmir eş-Şakif, Kefr Rumman beldeleri ile Nebatiye'de çeşitli noktaları hedef aldı.

İlk belirlemelere göre Duveyr'deki saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Vadi Cilo el-Bazuriyye yolunda bir akaryakıt istasyonu yakınına düzenlenen hava saldırısında da 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş jetlerinin Beka ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada, hava saldırılarda Hizbullah hedeflerinin vurulduğu ileri sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, Sur kenti ve çevresine hava saldırıları başlattı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresine hava saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'da işgal ettiği alanlar dışında kalan Sur kenti ile çevresinin hava saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların Hizbullah altyapısına yönelik olduğu ileri sürüldü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bir süre önce İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresindeki mülteci kampları ile Reşidiye bölgesini saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre de İsrail savaş uçakları Sur kentinde bir dizi hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçakları, Sur'daki sanayi bölgesinde yer alan el-Bas-Maaraka Kavşağı'nı hedef alırken, kentteki "Mesekim Şaabiyye" bölgesinde daha önce tehdit edilen bir binaya da hava saldırısı gerçekleştirdi.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Sur çevresindeki Maşuk beldesinde de ikinci kez şiddetli hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 185'e yükseldi

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 34 artarak, 3 bin 185'e ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında 3 bin 185 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 633 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 151 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'daki Sur kenti ve çevresi için saldırı tehdidinde bulundu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresindeki mülteci kampları ile Reşidiye bölgesini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, Sur kenti ve çevresindeki bölge sakinlerinden daha sonra yayımlanacak haritalarda kırmızıyla işaretlenecek binalarda yaşayanların evlerini tahliye etmesini ve Reşidiye bölge sakinlerinden ise işaretli yapılardan 300 metre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail ordusunun Hizbullah'a karşı geniş kapsamlı bir saldırıya hazırlandığı belirtildi

İsrail basını, İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik geniş kapsamlı bir saldırıya hazırlandığı belirtildi.

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırmak için, yönetimin onayını bekliyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerinde Hizbullah hedeflerine saldırı bahanesiyle Lübnanlı sivillerin bulunduğu bölgelere neredeyse her gün şiddetli saldırılar düzenliyor.

İsrail'de Ben-Gvir'den Netanyahu'ya "Trump'ın masasına vurup Lübnan'da savaşa geri döneceğimizi söyle" çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Lübnan'da saldırıların genişletilerek Beyrut'un hedef alınması tartışmalarına dahil oldu.

Hizbullah'ın patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırılarının normalleştirilmemesi gerektiğini savunan aşırı sağcı bakan, "Başbakanın (Netanyahu) Trump'ın masasına vurup ona Lübnan'da savaşa geri döneceğimizi bildirmesinin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, "Lübnan'da elektriği kesmek, Zehrani'yi ele geçirmek için yoğun bir savaşa geri dönmek gerekiyor." iddiasında bulundu.

İsrailli bakanın, işgal edilmesini savunduğu Zehrani Nehri, Lübnan'ın güneyinde, İsrail sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İsrail ordusunun, nisan ayında Lübnan'ın güneyinde yer yer yaklaşık 10 kilometre ilerlediği aktarılmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı, Hizbullah'ın İHA saldırılarına karşı Beyrut'taki binaları bombalamayı önerdi

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, dün düzenlenen İsrail güvenlik kabinesi toplantısında, ABD-İran müzakerelerinin yanı sıra Hizbullah'ın İHA saldırılarının da ele alındığını aktardı.

Toplantıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'da İHA tehdidine acil çözüm bulunmasını istemesi üzerine Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Kendimizi koruyamıyoruz; her insansız hava aracına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkmak zorundayız." ifadesini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek vererek "Hizbullah'ın patlayıcı dron tehdidine yanıt olarak Beyrut'taki binalara saldırı düzenlenmeli." dediğini aktardı.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, bugün kabinedeki teklifini, işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı bir konuşmada tekrar dile getirdi.

Stratejik bir tehdide savunma değil, denklem değiştirerek yanıt verilmesi gerektiğini savunan Smotrich, İsrail'in her yerine ağlar kuramayacaklarını belirterek Lübnan'a orantısız saldırı düzenlemeleri gerektiğini savundu.

Lübnan Başbakanı Selam: Bayramı ancak İsrail'in topraklarımızdan tamamen çekildiğinde kutlayacağız

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in 1978'de işgal ettiği Lübnan'ın güneyinden 25 Mayıs 2000'de çekilmesinin yıl dönümü olan "Bağımsızlık ve Direniş Bayramı" dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Selam, şunları kaydetti:

"Bu yıl Bağımsızlık ve Direniş Bayramı'nı şehit aileleriyle, yaralılarla, tutuklularla, yerinden edilenlerle, ülkenin güneyi ile sınır hattında yer alan köylerde direnen halkımızla dayanışma günü haline getirelim."

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'da 10 belde için saldırı tehdidinde bulundu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Aşağı Nebatiye, Lavziyye, Secid, Ayn Kana, Haruf, Zıbdin, Kefer Rumman, Düveyr, Adşit Şakif beldeleri ile doğudaki Batı Bekaa bölgesinde yer alan Meydun beldesini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, söz konusu beldelerdeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 151 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.