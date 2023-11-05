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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Lübnan'da sivil bir araca saldırısında 3’ü çocuk 4 kişi öldü

İsrai’in Lübnan’daki sivil bir araca düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 4 sivilin öldüğü belirtildi.

İdiris Okuduci  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
İsrail'in Lübnan'da sivil bir araca saldırısında 3’ü çocuk 4 kişi öldü

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail’in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.

İsrail’e ait bir İHA’nın Lübnan’ın güneyindeki Aynata beldesi yakınlarında bir araca saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda araçta bulunan en büyüğü 14 yaşında 3 kardeşin ve büyükannelerinin öldüğü kaydedildi.

Çocukların annesinin de saldırıda ağır yaralandığı aktarıldı.

Lübnan Başbakanı, hava saldırısını BM'ye şikayet edeceklerini söyledi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, İsrail’in Lübnan’daki sivil bir araca yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin açıklaması hükümetin X sosyal medya platformundan paylaşıldı.

Lübnan'ın güneyinde 3’ü çocuk 4 sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırı hakkında Mikati, şu ifadeleri kullandı:

"Bu işgalin suç siciline eklenen iğrenç bir suçtur. Bu suç, İsrail’in Lübnan'a karşı işlediği suçlara sessiz kalan ve göz yummak isteyenler tarafından işleniyor. Bu suç, İsrail işgalinin Lübnan’ın güneyi ve Gazze'de yaptıklarını göz ardı eden küresel vicdanda yeni bir lekedir."

Başbakan Mikati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) acil şikayette bulunacaklarını belirterek, bu şikayetlerin ölü bir mektup olarak kalmaması için Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması, saldırıların durdurulması, insanlık ve adaletten geriye kalanların kurtarılması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

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