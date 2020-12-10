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Dünya

İsrail'in Lübnan hava sahasına yönelik ihlalleri sürüyor

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güney bölgelerindeki hava sahasını ihlal etti.

Mahmut Geldi   | 10.12.2020
İsrail'in Lübnan hava sahasına yönelik ihlalleri sürüyor

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçakları, güneydeki Nebatiye vilayeti ve çevre bölgelerinde yoğun uçuşlar yaptı.

Yerel saatle 09:00'da başlayan ihlallerin 2 saat boyunca devam ettiğine işaret edilen haberde, savaş uçaklarının sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyor.

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