Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,813.60
BTC/USDT
64,207.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in kuzeyinde savaş karşıtı gösteri düzenlendi

İsrail'in kuzeyinde Filistinli ve İsrailli aktivistler, Gazze Şeridi'ne devam eden İsrail'in saldırıları ile işgal altındaki Batı Şeria'daki işgal, toprak gasbı uygulamaları ve Filistinlilere yönelik ayrımcılığa karşı gösteri düzenledi.

Enes Canlı  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
İsrail'in kuzeyinde savaş karşıtı gösteri düzenlendi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf / AA

Taybe

İsrail'in kuzeyinde Filistinli ve İsrailli aktivistler, Gazze Şeridi'ne on aydan uzun süredir devam eden İsrail'in saldırıları ile işgal altındaki Batı Şeria'daki işgal, toprak gasbı uygulamaları ve Filistinlilere yönelik ayrımcılığa karşı gösteri düzenledi.

İsrailli ve Filistinli aktivistler, İsrail'in kuzeyindeki Taybe kentinde savaş karşıtı gösteri gerçekleştirdi.

Onlarca aktivist, Taybe kenti yakınlarındaki otoyol kenarında toplandı.

Göstericiler, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki "ayrım duvarının" ağzında zeytin dalı taşıyan bir güvercin tarafından yıkıldığını resmeden, "Bir halkı işgal eden bir ulus, asla özgür olamaz" yazılı dev pankart açtı.

"İşgale hayır, savaşa hayır" diye slogan atan göstericiler, "Savaşı ve işgali durdurun", "İşgal varken barış olmaz", "İşgale karşı direnin", "Askeri bir çözüm yok", yazılı Arapça ve İbranice yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail polisi çevrede konuşlandı ancak gösteriye müdahale etmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi İstanbul'da yapıldı
İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için İsrail'e destek veren ülkelerin başında ABD var
Milli muharip uçak KAAN, Çin ordu gazetesinde geniş yer aldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

Benzer haberler

İsrail'in kuzeyinde savaş karşıtı gösteri düzenlendi

İsrail'in kuzeyinde savaş karşıtı gösteri düzenlendi

El Ghazi, Mainz 05'ten kazandığı paranın 500 bin avrosunu Gazzeli çocuklara bağışlayacak

İsrail ordusunun Han Yunus'un kuzeyinden çekilmesi sonrası yıkımın boyutu ortaya çıktı

Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için İsrail'e destek veren ülkelerin başında ABD var

Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için İsrail'e destek veren ülkelerin başında ABD var
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İlaçların yüzde 60'ı tükendi ve temel hizmetler durma tehlikesiyle karşı karşıya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İlaçların yüzde 60'ı tükendi ve temel hizmetler durma tehlikesiyle karşı karşıya
Anket: İsraillilerin 75'i, Netanyahu'nun "Hizbullah'la savaşı çok kötü yönettiğini" düşünüyor

Anket: İsraillilerin 75'i, Netanyahu'nun "Hizbullah'la savaşı çok kötü yönettiğini" düşünüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet