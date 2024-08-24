İsrail'in kuzeyinde savaş karşıtı gösteri düzenlendi
İsrail'in kuzeyinde Filistinli ve İsrailli aktivistler, Gazze Şeridi'ne devam eden İsrail'in saldırıları ile işgal altındaki Batı Şeria'daki işgal, toprak gasbı uygulamaları ve Filistinlilere yönelik ayrımcılığa karşı gösteri düzenledi.
Taybe
İsrail'in kuzeyinde Filistinli ve İsrailli aktivistler, Gazze Şeridi'ne on aydan uzun süredir devam eden İsrail'in saldırıları ile işgal altındaki Batı Şeria'daki işgal, toprak gasbı uygulamaları ve Filistinlilere yönelik ayrımcılığa karşı gösteri düzenledi.
İsrailli ve Filistinli aktivistler, İsrail'in kuzeyindeki Taybe kentinde savaş karşıtı gösteri gerçekleştirdi.
Onlarca aktivist, Taybe kenti yakınlarındaki otoyol kenarında toplandı.
Göstericiler, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki "ayrım duvarının" ağzında zeytin dalı taşıyan bir güvercin tarafından yıkıldığını resmeden, "Bir halkı işgal eden bir ulus, asla özgür olamaz" yazılı dev pankart açtı.
"İşgale hayır, savaşa hayır" diye slogan atan göstericiler, "Savaşı ve işgali durdurun", "İşgal varken barış olmaz", "İşgale karşı direnin", "Askeri bir çözüm yok", yazılı Arapça ve İbranice yazılı pankartlar taşıdı.
İsrail polisi çevrede konuşlandı ancak gösteriye müdahale etmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.