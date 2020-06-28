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Dünya

İsrail'in 'ilhak' planı Belçika'da protesto edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan gayrimeşru Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı protesto edildi.

Yusuf Hatip   | 28.06.2020
İsrail'in 'ilhak' planı Belçika'da protesto edildi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

İsrail'in "ilhak" planı Belçika'da protesto edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan gayrimeşru Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı protesto edildi. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Birçok kuruluşun çağrısıyla Brüksel'deki ABD Büyükelçiliği yakınındaki Trone Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, İsrail karşıtı slogan attı.

"Çok yaşa Filistin", "Filistin topraklarının ilhak edilmesine hayır", "İsrail kolonize ediyor, Filistin acı çekiyor" ve "Dayan Filistin" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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