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Dünya, Libya

Libya ordusu: Uluslararası ve bölgesel güçlerin desteklediği paralı askerlerle savaşıyoruz

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başarısız olmasının ardından müttefiki olan uluslararası ve bölgesel güçlerin desteklediği paralı askerlerle savaştıklarını açıkladı.

Hacer Başer   | 28.06.2020
Libya ordusu: Uluslararası ve bölgesel güçlerin desteklediği paralı askerlerle savaşıyoruz

Trablus

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Libya'daki darbecilerin ve isyancıların destekçileri, yerli temsilcileri (Hafter) yenilgiye uğrayınca maskelerini çıkarıp bozgunculuk ve yıkımı yönetmek üzere devreye girdi." paylaşımında bulundu.

Artık "yerli darbecinin milisleriyle" savaşmadıklarını belirten Kununu, "Bugün Libya'da uluslararası ve bölgesel güçlerin desteklediği paralı askerlerle savaşıyoruz. İşbirlikçilerine gelince o artık başarısızlığının ardından bir şey yapabilecek durumda değil." ifadesini kullandı.

Paralı askerlerin, Sirte kentini işgal ettiğini ve Libya'nın diğer kentlerini tehdit ettiğini belirten Kununu, sonlarının "ölüm, hapis ya da çöle sürgün" olacağını vurguladı.

Kununu ayrıca "darbecilerin ve isyancıların kendi saflarında savaşan suçluları yerel ve uluslararası mahkemelere teslim etmekten başka çarelerinin olmadığını" kaydetti.

Ordu Sözcüsü Kununu dün yaptığı açıklamada, Sirte ve El-Cufra kentlerinin, Rus paralı askerlerinden temizlenmesinin zorunluluk haline geldiğini belirtmişti.

Kununu, ismini vermediği Arap ve yabancı ülkeleri, söz konusu paralı askerleri desteklemekle ve bulundukları mekanları "kırmızı çizgi" olarak niteleyerek onları korumakla suçlamıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi 20 Haziran'da Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

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