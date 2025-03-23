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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bini aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 artarak 50 bin 21'e yükseldiği bildirildi.

Halime Afra Aksoy  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bini aştı

Istanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 41 ölü ve 61 yaralı getirildiği kaydedildi. Hastanelere getirilen 41 cenazeden 39'unun İsrail'in düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği, 2'sinin ise enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 50 bin 21'e, yaralı sayısının da 113 bin 274'e yükseldiği belirtildi.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlattığı 18 Mart'tan beri hayatını kaybedenlerin sayısının 673'e, yaralıların sayısının da 1233'e çıktığına dikkati çekildi.

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