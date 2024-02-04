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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazzelileri açlığa terk etmesi, Hollanda'da protesto edildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, yürüyüş yaparak Filistin'e destek verdi, İsrail'in Gazze'deki insanları açlığa terk etmesini protesto etti.

Selman Aksünger  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
İsrail'in Gazzelileri açlığa terk etmesi, Hollanda'da protesto edildi

Amsterdam

Dam Meydanı'nda toplanan grup, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto ederek, merkezi tren istasyonuna yürüdü.

"Amsterdam soykırıma hayır diyor", "Açlığı durdur", "Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdur, "Hollanda utan, ellerinde kan var" ve "İsrail terörist, Netanyahu terörist" sloganları attı.

Göstericiler ellerinde, "Filistin özgürleşmeden, biz tam özgürleşemeyiz", "Soykırımı durdur", "İsrail'in suçlarına para yok" yazılı dövizler taşıdı.

Hollanda'nın bir an evvel İsrail'e desteğini kesmesi talebinde bulunan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere 75 yıldır baskı ve zulüm yaptığına, Gazze'deki insanların açlığa terk edildiğine dikkati çekti.

"Açlık silah olarak kullanılıyor"

Göstericilerden Türk asıllı Polonyalı Maya Özbayoğlu, İsrail'in, Gazzelileri aç bırakarak insanlıktan çıkarmak istediğini belirterek, "İsrail kolonyal politikalarına ve soykırıma devam etmek için açlığı silah olarak kullanılıyor." dedi.

Hollanda ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik finansal desteği askıya alma kararını da eleştiren Özbayoğlu, "Bu, Filistinlilere hayati derecede insani yardım ulaştıran UNRWA'nın çalışamaması anlamına geliyor." diye konuştu.

Özbayoğlu, Avrupalı devletlerin UNRWA'yı desteklemeye devam ederek, ateşkes çağrısı yapmaları gerektiğini vurguladı.

"Ülkemden utanıyorum"

Avrupalı devletlerin İsrail'e destek vermesini eleştiren Wiktoria Jedroszkowiak, "Harekete geçmedikleri için ülkemden utanıyorum. Gazze'de olanlardan hepimiz sorumluyuz, AB sorumlu. Bu, bize İkinci Dünya Savaşından çok bir şey öğrenmediğimizi gösteriyor." dedi.

Gazze'dekilere karşı açlığın kullanılmasını "korkunç bir araç" olarak nitelendiren Jedroszkowiak, "İsrail'in kolonyal emelleri için insanların öldürülmesi AB için çok utan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Az sayıda polisin tedbir aldığı görüldü.

Gösteri yaklaşık 2,5 saat sürdü.

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