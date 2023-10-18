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Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto ediyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Sivas ve Niğde'de protesto edildi

Sivas ve Niğde'de toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını protesto etti.

Halife Yalçınkaya, Harun Reşit YILDIKO  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Sivas ve Niğde'de protesto edildi

Sivas

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bulunan el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Sivas'ta vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'e tepki göstererek, zulmün bir an önce sona ermesini istedi.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla saldırıya tepki gösterdi, İsrail aleyhine sloganlar attı, tekbir getirdi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda İsrail'e tepki göstererek, saldırılan sonlandırılmasını istedi.

Protesto gösterisinin sonunda alana getirilen İsrail bayrağı yakıldı.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından dağıldı.


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