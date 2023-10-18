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Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto ediyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Erzurum ve Erzincan'da protesto edildi

Erzurum ve Erzincan'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı protesto edildi.

Hilmi Tunahan Karakaya, Barış Yalçınkaya  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Erzurum ve Erzincan'da protesto edildi

Erzurum

Erzurum'da araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıyı protesto etti.

Lalapaşa Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları sallayıp tekbirler getirerek, "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e selam", "Katil İsrail" sloganları attı.

Erzincan

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Nebi Gül, yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananların insanlık dışı olduğu ifade etti.

"Hamas'a selam, direnişe devam" sloganı atan gruptakiler, zaman zaman tekbir getirdi.

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