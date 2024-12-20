İsrail'in 2 ay bombaladığı Dahiye'de bir binadan 3 kişinin cesedi çıkarıldı
İsrail'in 2 ay boyunca hava saldırıları düzenlediği Dahiye'de bir binadan 3 kişinin cesedi çıkarıldı.
Beyrut
Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'nin Haret Hıreyk bölgesinde 7 kişinin cesedini aramak için bir binada çalışma yapıldığı belirtildi.
İsrail saldırılarıyla yıkılan "Eyyub Binası'nın" enkazından 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ve kimlik tespiti için Refik Hariri Üniversite Hastanesine götürüldüğü belirtildi.
Kayıp kişiler bulunana kadar saha araştırmaları ve arama çalışmalarının devam edeceği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.