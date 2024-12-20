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Dünya

İsrail'in 2 ay bombaladığı Dahiye'de bir binadan 3 kişinin cesedi çıkarıldı

İsrail'in 2 ay boyunca hava saldırıları düzenlediği Dahiye'de bir binadan 3 kişinin cesedi çıkarıldı.

Muhammed Emin Canik  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
İsrail'in 2 ay bombaladığı Dahiye'de bir binadan 3 kişinin cesedi çıkarıldı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

Beyrut

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'nin Haret Hıreyk bölgesinde 7 kişinin cesedini aramak için bir binada çalışma yapıldığı belirtildi.

İsrail saldırılarıyla yıkılan "Eyyub Binası'nın" enkazından 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ve kimlik tespiti için Refik Hariri Üniversite Hastanesine götürüldüğü belirtildi.

Kayıp kişiler bulunana kadar saha araştırmaları ve arama çalışmalarının devam edeceği aktarıldı.

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