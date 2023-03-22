İsrail'e ait bir İHA Suriye topraklarına düştü
İsrail ordusu, kendilerine ait bir insansız hava aracının (İHA) Suriye topraklarına düştüğünü duyurdu.
Kudüs
Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, orduya ait bir İHA'nın rutin bir faaliyet sırasında Suriye topraklarına düştüğü kaydedildi.
Bilgi sızma endişesinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, konuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.