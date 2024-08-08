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Dünya

İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'ye Aksa'ya giriş yasağı

İsrail polisi, eski Kudüs ve Filistin Müftüsü, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye 6 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi.

Esat Fırat  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'ye Aksa'ya giriş yasağı

Kudüs

Şeyh Sabri’nin avukatı Halit Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin, Şeyh Sabri hakkında 6 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı kararı aldığını söyledi.

Zabarka, Şeyh Sabri'nin hukuka aykırı hareket etmediğine dikkati çekerek, İsrail polisinin yükselen aşırı sağın talebi üzerine bu kararı aldığını vurguladı.

Böyle bir kararın alınmasına ilişkin hiçbir kanuni gerekçenin olmadığını ve bunun fanatik Yahudilerin teşvikiyle alınmış bir karar olduğunu vurgulayan Zabarka, bu kararın ibadet özgürlüğüne, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine ve Haşimi Vesayeti'ne aykırı olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

İsrail polisi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye 2 Ağustos'taki cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde gözaltına almıştı.

İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek şehirden çıkarılmasının planlandığını açıklamıştı.

Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta Şeyh Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletmişti.

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri'yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria'ya sürüyor.

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