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Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü"
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Dünya

İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırındaki askerlerine ateş açıldığı gerekçesiyle İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait iki gözlem noktasını hedef aldı.

Mustafa Deveci   | 19.04.2019
İsrail'den Gazze'ye saldırı

Kudüs

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait iki gözlem noktasını vurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den sınırın diğer tarafındaki İsrail askerlerine ateş açıldığı, buna karşılık İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait iki noktanın tank atışı ve hava aracı ile vurulduğu belirtildi.

Açıklamada saldırının ne tür bir hava aracıyla gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmezken, Gazze'den açıldığı söylenen ateşte İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı ifade edildi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Kassam'a ait iki gözlem noktasını vurduğunu aktarırken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında yaralanan olmadığını açıkladı.

Öte yandan Gazze'deki Filistinli gruplar, sınırdaki İsrail askerlerine ateş açıldığı haberlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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