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Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Refah kentinin doğusunda yer alan Matar Gazze bölgesindeki tarım arazilerine 2 hava saldırısı düzenledi.

Gülşen Topçu   | 24.04.2021
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Gazze

Aynı şekilde savaş uçakları, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Cebel Er-Rays bölgesindeki hedefleri en az 2 roketle hedef aldı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusu ise Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de Hamas'a ait füze rampaları ile yeraltı tünellerinin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, söz konusu saldırının Gazze'den İsrail'e atılan roket mermileri nedeniyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan, Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin askeri kanadı Ebu Ali Mustafa Tugayları, İsrail'e atılan roket mermilerinin sorumluluğunu üstlendi.

Ebu Ali Mustafa Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, roket mermilerinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık atıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Daha önce İsrail'i Filistin halkına yönelik saldırıları konusunda uyarmış ve bunun bedelini ağır ödeyeceğini vurgulamıştık." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, gece saatlerinde de Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları tanklarla vurmuştu.

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