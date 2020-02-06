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Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde bazı noktalara saldırı düzenledi.

Gülşen Topçu   | 06.02.2020
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Gazze

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda, can kaybı yaşanmadı. 

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 2 havan mermisi atıldığını duyurmuştu.

İsrail savaş uçakları tarafından, dün gece de Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktalara saldırı gerçekleştirilmişti.

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