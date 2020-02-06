İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde bazı noktalara saldırı düzenledi.
Gazze
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda, can kaybı yaşanmadı.
İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 2 havan mermisi atıldığını duyurmuştu.
İsrail savaş uçakları tarafından, dün gece de Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktalara saldırı gerçekleştirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.