İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktalara saldırı düzenledi.
Gazze
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda can kaybı yaşanmadı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının, Gazze'den sınıra yakın İsrail bölgelerine atılan 3 rokete karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.