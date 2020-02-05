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Dünya

İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktalara saldırı düzenledi.

Gülşen Topçu   | 05.02.2020
İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda can kaybı yaşanmadı. 

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının, Gazze'den sınıra yakın İsrail bölgelerine atılan 3 rokete karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

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