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Dünya

Fas'ın deniz sınırını genişleten yasa tasarıları Danışmanlar Meclisinden geçti

Fas Parlamentosu'nun üst kanadı Danışmanlar Meclisi, ülkenin deniz sınırını genişleten 2 yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Halime Afra Aksoy   | 05.02.2020
Fas'ın deniz sınırını genişleten yasa tasarıları Danışmanlar Meclisinden geçti

Rabat

Ülkenin karasularını Batı Sahra'yı kapsayacak şekilde genişleten yasa tasarıları, yasal prosedürün tamamlanması için Danışmanlar Meclisinde oylamaya sunuldu.

İspanya ile Polisario Cephesi'nin tepki gösterdiği yasa tasarıları, Fas Danışmanlar Meclisinde oy birliğiyle onaylandı. Kabul edilen tasarıların Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Batı Sahra'ya ilişkin tasarılar

Fas yönetimi, Batı Sahra'nın kendi egemenliğinde olduğunu hukuki olarak belgelemek amacıyla 2 yasa tasarısı hazırlamıştı. Ülkenin deniz sınırını Batı Sahra'yı kapsayacak şekilde genişleten yasa tasarıları, Fas Temsilciler Meclisi tarafından 22 Ocak'ta onaylanmıştı.

İspanya'da iktidardaki Sosyalist Parti ise Fas'ın Kanarya Adaları, Ceuta ve Melilla kentlerinin bitişiğindeki karasuları sınırını belirlemesinin ortak bir anlaşma çerçevesinde yapılması gerektiğini açıklamıştı. Basında yer alan haberlere göre ise Polisario Cephesi de söz konusu yasa tasarılarını kınamıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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