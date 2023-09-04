Dolar
26.77
Euro
28.92
Altın
1,938.20
ETH/USDT
1,634.50
BTC/USDT
25,916.00
BIST 100
8,141.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'deki "yargı reformu" protestolarına 8 ayda yaklaşık 7 milyon kişi katıldı

İsrail'de sene başından bu yana devam eden "yargı reformu" protestolarına toplamda yaklaşık 7 milyon kişinin katıldığı açıklandı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
İsrail'deki "yargı reformu" protestolarına 8 ayda yaklaşık 7 milyon kişi katıldı

Kudüs

İsrail'deki "Haaretz" gazetesinin haberine göre, Polis Şefi Kobi Şabtai, katıldığı bir konferansta hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı devam eden gösteriler hakkında bilgi verdi.

Şabtai, 35 haftadır her cumartesi günü düzenlenen gösterilere katılımın bazen 10 binleri, bazen de 100 binleri bulduğunu belirtti.

Sene başından bu yana devam eden gösterilere katılımın boyutuna ilişkin Şabtai, "4 bin 400 noktada düzenlenen yargı reformu karşıtı protestolara 6 ile 7 milyon arasında İsrailli katılım gösterdi." dedi.

Şabtai, polislerin, halkın hareket özgürlüğünün kısıtlanmamasını göz önünde bulundurarak göstericilerin haklarına saygı gösterdiğini söyledi.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı ülke çapındaki kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen, 24 Temmuz'da Mecliste muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul edilmişti.

Yüksek Mahkeme, yargı düzenlemesi kapsamında Meclisten geçen iki yasayı eylülde görüşeceğini açıklamıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protesto hareketi, yaklaşık 8 aydır gösterilerine devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir'deki selin ardından hasar tespit çalışmaları başladı
İyidere Lojistik Limanı 2025 yılında faaliyete geçecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 88. sayısını yayımladı
Ege'de üç il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Samsun'daki selin ardından ekipler yaraları sarıyor

Benzer haberler

İsrail'deki "yargı reformu" protestolarına 8 ayda yaklaşık 7 milyon kişi katıldı

İsrail'deki "yargı reformu" protestolarına 8 ayda yaklaşık 7 milyon kişi katıldı

İsrail Dışişleri Bakanı, Manama'daki İsrail Büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştirdi

İsrail'de "yargı reformu" protestoları 35. haftada da devam etti

İsrail polisi Eritrelilerin Tel Aviv’deki protestosuna gerçek mermiyle müdahale etti

İsrail polisi Eritrelilerin Tel Aviv’deki protestosuna gerçek mermiyle müdahale etti
İsrail, Doğu Kudüs'teki Filistinlileri evlerini "kendi elleriyle" yıkmaya zorluyor

İsrail, Doğu Kudüs'teki Filistinlileri evlerini "kendi elleriyle" yıkmaya zorluyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı eylemde 48 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı eylemde 48 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet