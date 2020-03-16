Euro
7.14
Dolar
6.39
BIST 100
88,669.44
Altın
1,459.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 250'ye ulaştı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 250'ye ulaştığını duyurdu.

Mustafa Deveci   | 16.03.2020
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 250'ye ulaştı

Kudüs

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 48 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Hastalardan 5'inin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 4 kişinin de tedavi edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 250'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail'de Kovid-19'a yakalananlar arasında 19 sağlık görevlisi ile 5 asker de bulunuyor.

Netanyahu'nun testi negatif çıktı

Öte yandan hiçbir semptom görülmemesine rağmen Kovid-19 testi yapılan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sonucunun negatif çıktığı ifade edildi.

Başbakan Netanyahu ve yakın çevresine dün Kovid-19 testi yapılmıştı.

Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin de dünden itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB liderleri video konferansla Kovid-19'u görüşecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak
ATO'dan 'ödeme kolaylığı' talebi
kİranlılar balkon ve pencerelerden marşlarla birbirlerine destek oluyor
Adalet Bakanı Gül: 60 yaş üstü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığından Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek vatandaşlara hatırlatma

Dışişleri Bakanlığından Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek vatandaşlara hatırlatma

AB liderleri video konferansla Kovid-19'u görüşecek

İsrail Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Gantz'a verdi

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 853'e yükseldi

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 853'e yükseldi
Avrupa'dan gelen vatandaşlar İstanbul'da karantina altına alınacak

Avrupa'dan gelen vatandaşlar İstanbul'da karantina altına alınacak
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 250'ye ulaştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 250'ye ulaştı