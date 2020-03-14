Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 164'e ulaştı

İsrail'de 21 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi, toplam vaka sayısı 164'e ulaştı.

Mustafa Deveci   | 14.03.2020
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 164'e ulaştı

Kudüs

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 164'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 21 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Hastalardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 4 kişinin de tedavi edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 164'e yükseldiği kaydedildi.

Hükümet, yeni önlemler almaya hazırlanıyor

Öte yandan İsrail basını, hükümetin Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni önlemler almaya hazırlandığını yazdı.

Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları yönünde karar almıştı.

İsrail'e gelen yabancıların, karantinada kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren uygulama ise 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Ayrıca kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de uygulanan karantina ve acil önlemler en az 700 bin vakayı önledi
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 164'e ulaştı
Azerbaycan'da Kovid-19 tespit edilen 3 hasta iyileşti
Filistin'de koronavirüs vakası sayısı 38'e yükseldi
Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'nin desteğiyle kuzeyde koronavirüse karşı tedbirlerini artırıyor

Benzer haberler

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 164'e ulaştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 164'e ulaştı

Azerbaycan'da Kovid-19 tespit edilen 3 hasta iyileşti

Filistin'de koronavirüs vakası sayısı 38'e yükseldi

Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'nin desteğiyle kuzeyde koronavirüse karşı tedbirlerini artırıyor

Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'nin desteğiyle kuzeyde koronavirüse karşı tedbirlerini artırıyor
Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu koronavirüs salgını altında yarın yapılacak

Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu koronavirüs salgını altında yarın yapılacak
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 ölümleri artıyor

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 ölümleri artıyor