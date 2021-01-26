İsrail'de son 24 saatte 8 bin 667 Kovid-19 vakası tespit edildi
Karantina ve aşılamaya rağmen günlük vaka sayılarının düşürülemediği İsrail'de 8 bin 667 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kudüs
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İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konan 74 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 493'e çıktı.
Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede vaka sayısı da 8 bin 667 artarak 610 bin 760'a yükseldi.
Hastalardan 1179'unun durumunun ağır olduğu, 532 bin 208 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.
4 milyon doza yakın aşı yapıldı
Öte yandan ülkede 2 milyon 688 bin 234 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 245 bin 395 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Vaka sayalarındaki artış nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan eden İsrail, 8 Ocak'tan itibaren de karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.
Bu kapsamda 21 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantina ay sonuna kadar uzatılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.