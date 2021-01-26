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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de son 24 saatte 8 bin 667 Kovid-19 vakası tespit edildi

Karantina ve aşılamaya rağmen günlük vaka sayılarının düşürülemediği İsrail'de 8 bin 667 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Mustafa Deveci   | 26.01.2021
İsrail'de son 24 saatte 8 bin 667 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konan 74 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 493'e çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede vaka sayısı da 8 bin 667 artarak 610 bin 760'a yükseldi.

Hastalardan 1179'unun durumunun ağır olduğu, 532 bin 208 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

4 milyon doza yakın aşı yapıldı

Öte yandan ülkede 2 milyon 688 bin 234 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 245 bin 395 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan eden İsrail, 8 Ocak'tan itibaren de karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Bu kapsamda 21 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantina ay sonuna kadar uzatılmıştı.

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