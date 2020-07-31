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Dünya

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

İsrailliler, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifa etmesi talebiyle konutu önünde gösteri düzenledi.

Safiye Karabacak   | 31.07.2020
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Yedioth Ahranoth gazetesinin haberine göre, yüzlerce gösterici, Kovid-19'la mücadeleyi kötü yönetmekle ve yolsuzlukla suçladıkları Netanyahu aleyhine sloganlar attı. 

Öte yandan Netanyahu taraftarı bir grup gösterici ise Başbakan'a desteklerini ifade etmek için toplandı.

İsrail polisi, Netanyahu taraftarları ve muhalifleri arasında olası çatışmaları önlemek için alanda hazır bulundu.

İsrail’in farklı kentlerinde geçen hafta da Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

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