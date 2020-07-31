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Dünya

ABD yönetimi İran'a yönelik metal yaptırımlarını genişletti

ABD yönetimi, İran'ın nükleer, askeri ya da balistik füze programları ile ilgili olduğu gerekçesiyle İran'a gönderenlere yaptırım uygulanacak metaller listesine, 22 özel metalin daha eklendiğini duyurdu.

Dildar Baykan   | 31.07.2020
ABD yönetimi İran'a yönelik metal yaptırımlarını genişletti

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın nükleer, balistik füze ve askeri programlarının, uluslararası barış ve güvenliğe büyük bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Bu tehditle mücadele etmek için İran'a yönelik metal yaptırımlarını genişlettiklerini vurgulayan Pompeo, "Bugün Dışişleri Bakanlığı İran'ın nükleer, askeri ya da balistik füze programları ile ilgili kullanılan 22 özel metali açıklıyor. Bu materyalleri, bilerek İran'a gönderenler yaptırımlara maruz kalacaklardır." ifadelerini kullandı.

Pompeo ayrıca, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, İran'ın inşaat sektörünü kontrol ettiğini vurgulayarak, bazı belirli malzemelerin İran'a ya da İran'dan transferinin de yaptırımlara neden olacağını belirtti.

ABD'nin yaptırım listesine aldığı 22 metal arasında alüminyum ve çelik türevleri de yer alıyor.



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