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Dünya

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 26. haftasında devam etti

Hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Netanyahu’nun istifası için düzenlenen gösteriler, 26. haftasında da devam etti.

Mustafa Deveci   | 20.12.2020
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 26. haftasında devam etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf /AA

Kudüs

Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor

Hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun istifası talebiyle düzenlenen gösteriler sürüyor. Batı Kudüs'te toplanan çok sayıda gösterici, Netanyahu karşıtı sloganlar attı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı ) 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifasını isteyen gruplar tarafından organize edilen gösterilerin en önemli adresi Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önü oldu.

Bazı göstericiler "Suç Başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, yanlarında getirdikleri tava ve tencerelere kaşıkla vurarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşadıkları maddi zorluğa dikkati çekmeye çalıştı.

Binden fazla kişinin katıldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) Evine Git" sloganları atıldı.

Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.

Netanyahu'nun aşı olduğu sağlık merkezi önünde gösteri

Öte yandan ​​​​​​​Netanyahu'nun canlı yayınla Kovid-19 aşısı olduğu Ramat Gan kentindeki sağlık merkezi önünde ve Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda da benzer gösteriler düzenlendi.

İsrail’de 6 ayı aşkındır, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

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