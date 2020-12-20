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Dünya, Koronavirüs

Londra'da Kovid-19 kısıtlamalarının sıkılaştırılacağını duyan halk mağazalara koştu

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında sert kısıtlamaların uygulanacağının açıklanmasının ardından alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Bilal Acar   | 20.12.2020
Londra'da Kovid-19 kısıtlamalarının sıkılaştırılacağını duyan halk mağazalara koştu Fotoğraf: Kate Green /AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Londra'da yarından itibaren başlayarak 2 hafta sürecek ve mağaza, spor salonu ve kuaförlerin kapatılacağı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanacak kısıtlamalar öncesinde, Regent ve Oxford caddelerindeki mağazalar önünde kuyruklar oluştu. 

Ülkede en çok vakanın görüldüğü şehirlerden biri olan Londra'da, vatandaşların, yağışlı havaya rağmen alışverişe devam ettikleri ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

İngiltere Başbakanı Johnson, Noel öncesi Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırdı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından, Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha da sıkılaştırılmasına ve Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Johnson, yeni türden dolayı bazı önlemler almak zorunda kaldıklarını, şimdiye kadarki en geniş kısıtlamaların uygulandığı başkent Londra ile İngiltere'nin doğu ve güneydoğusunun, önlemlerin daha da sıkılaştırıldığı 4. aşamaya alınacağını açıklamıştı.

Yeni önlemlerin yarından itibaren geçerli olacağını kaydeden Johnson, halihazırda restoran ve barların kapalı olduğu bu yerlerde, temel ürünlerin satılmadığı tüm mağazalar, spor salonları ve kuaförlerin de kapatılacağını, istisnai durumlar dışında halkın evde kalmasının isteneceğini bildirmişti.

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