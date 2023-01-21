Dolar
18.80
Euro
20.37
Altın
1,926.94
ETH/USDT
1,653.40
BTC/USDT
22,583.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protesto

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerinin kısıtlandığı yasa teklifi ve sağ politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Tel Aviv'de toplandı.

Enes Canlı   | 21.01.2023
İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protesto Fotoğraf: Mostafa Alkharouf / AA

Tel Aviv

İsrail'deki sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve yüksek teknoloji sektörleri gibi meslek gruplarının çağrısı üzerine on binlerce kişi meydanlara indi.

İsrail polisi, gösterilere yaklaşık 100 bin kişinin katılımını beklediğini açıklarken, Tel Aviv'deki meydanlara çıkan yollarda yoğun güvenlik önlemi alındı.

Bu hafta gösterilere katılacağını açıklayan ana muhalefet lideri Gelecek Var Partisi Lideri Yair Lapid de burada yaptığı konuşmada, “Ülkemizi ve demokrasiyi koruyacağız. Kazanana kadar vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Tel Aviv kent merkezindeki Azrieli Meydanı'nda toplanan her yaştan binlerce gösterici İsrail bayrakları taşıdı. Göstericiler, meydana kurulan sahnelerde çalınan "Diktatörlüğe hayır" ve "Demokrasi" sloganlarına eşlik etti.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin 18 Ocak'ta Netanyahu hükümetinde birden fazla bakanlık görevi üstlenen Şas Lideri Arya Deri'nin "vergi suçlarından hüküm giydiği için" kabinede yer alamayacağına hükmetmesiyle, iktidar-yargı krizi derinleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri: İsveç'te ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz
İletişim Başkanı Altun'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
İstanbul Süryani Kadim Vakfı: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Kutsal değerlere hakaret kabul edilemez
2023'ün "Mevlana Yılı" ilan edilmesi Konya'da heyecan yarattı
Muğla'da nesli tükenme tehlikesindeki karakulak ve iki yavrusu fotokapanla görüntülendi

Benzer haberler

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protesto

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protesto

Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la İran ve Filistin'deki gelişmeleri görüştü

İsrail hapishanelerinde 30 yılı aşkındır tutulan 23 Filistinli mahkum bulunuyor

İsrail'de "hükümlü bakanın kabinede yer alamayacağı" kararı, iktidar-yargı krizini derinleştirdi

İsrail'de "hükümlü bakanın kabinede yer alamayacağı" kararı, iktidar-yargı krizini derinleştirdi
ABD Başkanı Biden, helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya taziye mesajı gönderdi

ABD Başkanı Biden, helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya taziye mesajı gönderdi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Ülkeyi parçalayan derin bir çatışmanın içindeyiz

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Ülkeyi parçalayan derin bir çatışmanın içindeyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet