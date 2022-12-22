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Dünya

İsrail'de Netanyahu hükümeti kurduğunu Cumhurbaşkanı'na bildirdi

İsrail'de 1 Kasım'daki seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Lideri Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a kabinesinin hazır olduğunu iletti.

Enes Canlı   | 22.12.2022
İsrail'de Netanyahu hükümeti kurduğunu Cumhurbaşkanı'na bildirdi

KUDÜS

Netanyahu, hükümeti kurması için 21 Aralık gece yarısındaki sürenin bitmesine dakikalar kala Herzog'u telefonla aradı.

Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Herzog ile konuşmasında Netanyahu, "Sayın Cumhurbaşkanı, son seçimlerdeki büyük halk desteği sayesinde, tüm İsrail vatandaşlarına hizmet edecek bir hükümeti kurmayı başardığımı bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

Binyamin Netanyahu'nun kabine listesini hemen açıklaması gerekmiyor. İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun kabinesi için Meclis'teki güvenoyu oturumunun 2 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclis'e 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Yeni hükümetin, İsrail siyasi tarihindeki "en sağcı" hükümet olması bekleniyor.

Netanyahu'nun öncülüğündeki sağ blok, Ultra Ortodoks Yahudi partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı, ırkçı ve şiddet yanlısı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

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