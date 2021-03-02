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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19'u atlatanlar da aşılanacak

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüsü atlatan kişilere de Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapılmasını kararlaştırdı.

Mustafa Deveci   | 02.03.2021
İsrail'de Kovid-19'u atlatanlar da aşılanacak Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'u 3 ay veya daha fazla süre önce atlatan kişilerin yarından itibaren aşı olabileceğini duyurdu.

Ancak bu kişilere hastalığa yakalanmayanların aksine tek doz aşı yapılacağı belirtildi.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de, 4 milyon 745 bin 665 kişiye aşının ilk dozu, 3 milyon 399 bin 367 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede, 5 bin 760 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 779 bini aştı.


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