İsrail'de Kovid-19'u atlatanlar da aşılanacak
İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüsü atlatan kişilere de Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapılmasını kararlaştırdı.
Kudüs
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İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'u 3 ay veya daha fazla süre önce atlatan kişilerin yarından itibaren aşı olabileceğini duyurdu.
Ancak bu kişilere hastalığa yakalanmayanların aksine tek doz aşı yapılacağı belirtildi.
Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de, 4 milyon 745 bin 665 kişiye aşının ilk dozu, 3 milyon 399 bin 367 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Ülkede, 5 bin 760 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 779 bini aştı.
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