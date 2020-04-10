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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 95'e yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e çıktı.

Esat Fırat   | 10.04.2020
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 95'e yükseldi

Kudüs

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 95'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, bir önceki açıklamasında, Kovid-19 vaka sayısının 10 bin 95'e ulaştığını, 1061 kişinin ise iyileştiğini duyurmuştu.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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