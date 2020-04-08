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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e çıktı.

Esat Fırat   | 08.04.2020
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 73'e yükseldi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 2 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 73'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, daha önce ülkede Kovid-19 vaka sayısının 9 bin 404'e ulaştığını kaydetmiş, 801 kişinin ise iyileştiğini duyurmuştu.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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