İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 39'a yükseldi
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.
Kudüs
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 75 ile 79 yaşlarındaki iki erkek hastanın daha öldüğü belirtildi.
Ülkede böylece koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi.
Açıklamada ayrıca Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 112'sinin durumunun ağır olduğu, 357 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı, İsrail'de bugün 173 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 7 bin 30'a ulaştığı bilgisini yineledi.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.