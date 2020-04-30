İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215'e yükseldi
İsrail'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 15 bin 834'e ulaştı.
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İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 15 bin 834'e ulaştı, can kaybı 215'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede böylelikle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 215'e ulaştığı, 52 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 15 bin 834'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, hastalardan 115'inin durumunun ağır olduğu, 8 bin 233 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.