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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 197'ye yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 197'ye yükseldi.

Esat Fırat   | 21.04.2020
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 197'ye yükseldi Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 16 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 197'ye ulaştığı, 47 kişide daha virüsün tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 13 bin 930'a çıktığı kaydedildi.

Hastalardan 119'unun durumunun ağır olduğu bilgisi verilen açıklamada, 4 bin 353 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Ülkede market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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