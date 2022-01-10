İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini aştı
İsrail'de son 24 saatte 21 bin 501 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Kudüs
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 501 kişide Kovid-19 tespit edildi, ağır hasta sayısı da 222'ye yükseldi.
Ülkede salgının başından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 269'a ulaştı.
Öte yandan İsrail basınındaki haberlere göre, ordu içinde Kovid-19'a yakalanan personel sayısı 5 bin 187'ye yükseldi.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün yaptığı açıklamada, Omicron varyantının yayıldığı son dalgada nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının Kovid-19'a yakalanabileceğini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.