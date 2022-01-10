Dolar
13.88
Euro
15.73
Altın
1,800.20
ETH/USDT
3,094.20
BTC/USDT
41,507.00
BIST 100
2,064.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini aştı

İsrail'de son 24 saatte 21 bin 501 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Enes Canlı   | 10.01.2022
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini aştı

Kudüs

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 501 kişide Kovid-19 tespit edildi, ağır hasta sayısı da 222'ye yükseldi.

Ülkede salgının başından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 269'a ulaştı.

Öte yandan İsrail basınındaki haberlere göre, ordu içinde Kovid-19'a yakalanan personel sayısı 5 bin 187'ye yükseldi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün yaptığı açıklamada, Omicron varyantının yayıldığı son dalgada nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının Kovid-19'a yakalanabileceğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini aştı
Omicron varyantı nezle ve gribal enfeksiyonla benzerlik gösteriyor
Omicron varyantı yeniden enfekte olma riskini arttırdı
Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı
Çin'de ilk Omicron salgınının görüldüğü Tiencin'de 'kısmi karantina' ilan edildi

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ocakta 14,9 puana yükseldi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ocakta 14,9 puana yükseldi

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini aştı

Galatasaray'da ocak ayı divan kurulu toplantısı ertelendi

Omicron varyantı yeniden enfekte olma riskini arttırdı

Omicron varyantı yeniden enfekte olma riskini arttırdı
Bangladeş'te 12 yaş üstü öğrenciler için Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirildi

Bangladeş'te 12 yaş üstü öğrenciler için Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirildi
Çin'de ilk Omicron salgınının görüldüğü Tiencin'de 'kısmi karantina' ilan edildi

Çin'de ilk Omicron salgınının görüldüğü Tiencin'de 'kısmi karantina' ilan edildi