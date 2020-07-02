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Dünya

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1000'e yaklaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga etkisine giren İsrail'de günlük vaka sayısı ilk kez 1000'e yaklaşırken, aktif vakalardaki sert yükseliş de devam ediyor.

Mustafa Deveci   | 02.07.2020
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1000'e yaklaştı

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail'de Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 2 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 324'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 966 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 26 bin 452 olduğu ifade edildi.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Açıklamada ayrıca hastalardan 58'inin durumunun ağır olduğu, iyileşen kişilerin sayısının ise 17 bin 481'e ulaştığı aktarıldı.

Aktif vaka sayısında sert yükseliş

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artış nedeniyle salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 8 bin 647'ye yükseldi.

İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

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