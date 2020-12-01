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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 salgınında 3. dalga endişesi

İsrail Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Sharon Alroy-Preis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki artış nedeniyle uyarılarda bulunarak, ülkenin 3. dalganın başlangıcında olduğunu söyledi.

Mustafa Deveci   | 01.12.2020
İsrail'de Kovid-19 salgınında 3. dalga endişesi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dr. Alroy-Preis düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında, İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki artıştan duyduğu endişeyi dile getirdi. 

Son 24 saatte ülke genelinde 1200'den fazla yeni vaka tespit edildiğini belirten Alroy-Preis, bunun ekim ayından bu yana görülen en yüksek sayı olduğuna dikkati çekti.

Gelecek günlerde vaka sayılarında artış beklediklerini kaydeden Alroy-Preis, "Bu üçüncü dalganın başlangıcı, verdiğimiz ödünlerin (Kovid-19 önlemlerinin hafifletilmesi) tüm etkilerini henüz bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail, mayıs-nisan aylarında etkisi altına girdiği Kovid-19 salgınının ilk dalgasını diğer ülkelere oranla oldukça hafif atlatmış ve en yüksek günlük vaka sayısı 800'ün altında kalmıştı.

Temmuz'da başlayan ve ekime kadar devam eden ikinci dalga ülkede oldukça etkili olmuş ve en yüksek günlük vaka sayısı 9 bini aşmıştı.

Bunun üzerine İsrail yönetimi eylül ayı ortasında 3 haftadan fazla süren ülke genelindeki karantina uygulamasına başlamıştı.

Karantina sayesinde günlük yeni vaka sayısı 600'ün altına kadar düştü.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede toplam vaka sayısı 337 bin 422'ye yükselirken, 2 bin 867 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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