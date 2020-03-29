İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.
Kudüs
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 84 ile 90 yaşlarındaki iki kadının yaşamını yitirdiği kaydedildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde, söz konusu kişilerin Kovid-19 nedeniyle tedavi gördükleri Batı Kudüs ile Bney Brak kentlerindeki hastanelerde öldüğü belirtildi.
Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 15'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 865'e ulaştığını duyurmuş, virüs kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.