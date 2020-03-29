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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.

Esat Fırat   | 29.03.2020
İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

Kudüs

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 84 ile 90 yaşlarındaki iki kadının yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, söz konusu kişilerin Kovid-19 nedeniyle tedavi gördükleri Batı Kudüs ile Bney Brak kentlerindeki hastanelerde öldüğü belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 15'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 865'e ulaştığını duyurmuş, virüs kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

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