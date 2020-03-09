Euro
7.01
Dolar
6.15
BIST 100
105,844.80
Altın
1,670.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrail'de koronavirüs vakası 39'a yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Kovid-19) vakasının 39’a yükseldiğini duyurdu. İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Kovid-19) vakasının 39’a yükseldiğini duyurdu.

Esat Fırat   | 09.03.2020
İsrail'de koronavirüs vakası 39'a yükseldi

Kudüs

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'de 14 yeni tip koronavirüs daha tespit edildiği, böylece sayının 39'a yükseldiği belirtildi.

Hastalık bulaşanların tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, vaka sayısının yükselebileceğine vurgu yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği

Benzer haberler

Yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralı

Yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralı

İsrail'de koronavirüs vakası 39'a yükseldi

Katar 14 ülkeden gelen yolculara giriş yasağı getirdi

Suudi Arabistan, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini durdurdu

Suudi Arabistan, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini durdurdu
Mısır'da koronavirüs vaka sayısı 55'e yükseldi

Mısır'da koronavirüs vaka sayısı 55'e yükseldi
Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi

Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi