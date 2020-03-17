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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de koronavirüs vakaları hızla artarak 298'e yükseldi

İsrail'de teyit edilen vaka sayısında "büyük sıçrama" olduğu bildirildi.

Esat Fırat   | 17.03.2020
İsrail'de koronavirüs vakaları hızla artarak 298'e yükseldi

Kudüs

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 298'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 48 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Ülkede teyit edilen vaka sayısında büyük bir sıçrama olduğu ifade edilen açıklamasında, toplam vaka sayısının 298'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu ana kadar 8 bin 571 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı bilgisine yer verildi.

İsrail'de Kovid-19'a yakalananlar arasında 19 sağlık görevlisi ile 5 asker de bulunuyor.

Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin de dünden itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

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