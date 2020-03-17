Euro
7.05
Dolar
6.43
BIST 100
86,340.31
Altın
1,531.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Almanya'dan getirilen vatandaşlar İstanbul Havalimanı’ndan otobüslerle alınarak yerleştirilecekleri yurtlara götürülüyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 324'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 324'e ulaştığını duyurdu.

Mustafa Deveci   | 17.03.2020
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 324'e yükseldi

Kudüs

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 20 İsraillide daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tespit edildiği belirtildi. 

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hastalardan 5'inin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 11 kişinin de tedavi edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 324'e yükseldiği kaydedildi.

Bakanlıktan "evden çıkmayın" çağrısı

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem açıkladı.

Halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yapan Bakanlık, sahil, yüzme havuzları ve ulusal parklar gibi alanlara gidilmesinin de yasaklandığını duyurdu.

Tel Aviv yönetimi, daha önce, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin de 15 Mart’tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz
Brüksel Havayolları, koronavirüs nedeniyle bütün seferleri durduracak
İletişim Başkanı Altun: OHAL ilan edileceği gerçeği yansıtmıyor
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan koronavirüs konusunda devletin kararlarına uyulması çağrısı
EURO 2020, koronavirüs yüzünden 1 yıl ertelendi

Benzer haberler

Brüksel Havayolları, koronavirüs nedeniyle bütün seferleri durduracak

Brüksel Havayolları, koronavirüs nedeniyle bütün seferleri durduracak

İletişim Başkanı Altun: OHAL ilan edileceği gerçeği yansıtmıyor

Ekonomistler, TCMB'nin faiz kararı ve alınan tedbirleri değerlendirdi

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan koronavirüs konusunda devletin kararlarına uyulması çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan koronavirüs konusunda devletin kararlarına uyulması çağrısı
EURO 2020, koronavirüs yüzünden 1 yıl ertelendi

EURO 2020, koronavirüs yüzünden 1 yıl ertelendi
Kimlik, pasaport ve sürücü belgesi başvuruları randevusuz alınmayacak

Kimlik, pasaport ve sürücü belgesi başvuruları randevusuz alınmayacak