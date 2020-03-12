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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkede eğitime ara verildiğini açıkladı.

Esat Fırat,Mustafa Deveci   | 12.03.2020
İsrail'de koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede eğitime ara verildiğini duyurdu.

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Kreşler hariç ülkedeki tüm eğitim kurumlarında yeni bir duyuruya kadar eğitime ara verildiğini belirten Netanyahu, Kovid-19'la mücadele için rakibi Benny Gantz'a ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu.

Tel Aviv yönetimi, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları kararı almıştı.

İsrail'e gelen yabancıların karantina altında kalacakları bir adres gösteremezlerse ülkeye alınmamasını içeren söz konusu uygulama, bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi ek önlem açıklayan İsrail hükümeti, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikleri de yasaklanmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid -19 vaka sayısı 100'ü aştı.

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