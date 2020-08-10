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Dünya

İsrail'de koalisyon krizine dönüşen bütçe planı ertelendi

İsrail’de koalisyon hükümetinin başını çeken Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı, uzun zamandır tartışma konusu olan ve erken seçim tartışmalarına yol açan yıllık bütçe planının 3 ay ertelenmesi konusunda uzlaştı.

Esat Fırat   | 10.08.2020
İsrail'de koalisyon krizine dönüşen bütçe planı ertelendi Fotoğraf: AA Arşiv

Quds

İsrail’in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ile Savunma Bakanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, dün gece bütçe planının kasım ayına ertelenmesi için yeni bir yasa hazırlanmasına karar verdi.

Haberde, yasa tasarısının bugün ya da yarın parlamento komisyonuna, çarşamba günü de Genel Kurulun onayına sunulacağı kaydedildi.

Halihazırdaki kanuna göre, ülkenin yıllık bütçesinin 25 Ağustos’a kadar parlamento tarafından onaylanması, aksi takdirde parlamentonun feshedilerek seçimlere gidilmesi gerekiyor.

İsrail hükümetinin dün yapılması gereken haftalık toplantısı, koalisyon ortakları arasında bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmişti.

Netanyahu ve Gantz arasındaki anlaşmazlık

Yıllık bütçenin onaylanması meselesi, koalisyon hükümetinin tarafları arasındaki anlaşmazlığın özünü oluşturuyor. 

Netanyahu bir yıllık bütçe planının kabul edilmesini dayatırken, Gantz ise 2 yıllık bir bütçe planının kabul edilmesini istiyor.

Daha önce yerel basına yansıyan haberlerde, Başbakan Netanyahu'nun yıllık bütçe planının kabul edilmesini engelleyerek ülkeyi yeni bir erken seçime götürmeyi hedeflediği belirtilmişti.

İsrail'de geçen yıl 6 Nisan, 17 Eylül ve bu yıl 2 Mart'ta olmak üzere 3 kez erken seçim yapılmıştı.

Mart ayındaki seçimin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud ile Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz, 20 Nisan'da koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma gereği, başbakanlık görevini ilk 1,5 yıl Netanyahu, diğer 1,5 yıl da Gantz yürütecek.

Netanyahu ve Gantz, koalisyon hükümeti konusunda anlaşsalar da iki lider arasındaki görüş ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.

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