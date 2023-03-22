İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesi İskan Bakanının katıldığı programda protesto edildi
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve bazı bakanların katılması beklenen konferansta, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemeleri protesto edildi.
Kudüs
Tel Aviv'deki Eretz Ulusal Müzesi'nde, konut ve iskana ilişkin konuların ele alınacağı konferans öncesinde, bölgede toplanan yaklaşık 500 kişi, İsrail bayrakları ve hükümeti eleştiren pankartlar taşıdı.
İsrail ordusunda hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkan yedek askerlerin düzenlediği protesto eyleminde, Netanyahu ve hükümetine yönelik "diktatör", "utanın" sloganları atıldı, konferansın düzenlendiği müzenin duvarına, "İsrail bağımsızlık bildirgesi" pankartı asıldı.
Tepkiler artınca Goldknopf konuşmasına ara verdi
Bir grup gösterici ise daha sonra konferansın gerçekleştirildiği salonun girişinde toplandı. İsrail polisi ve özel güvenlik görevlileri, göstericilerin içeri girmesini engelledi.
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun katılmadığı programda hükümeti temsilen koalisyon ortağı Ultra Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudilik Partisi lideri ve İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf yer aldı. Goldknopf, konferans salonunda konuşma için sahneye çıktığında, göstericiler slogan atmaya başladı.
"Demokrasi" ve "utanın" sloganları atılırken bir gösterici de Bakan'a "Sizlere ayıp, yeter artık, ülkeyi mahvettiniz." diyerek tepki gösterdi. Konferans salonundaki bazı katılımcılar da alkışlarla eylemcilere destek verdi.
Tepkilerin artması üzerine Bakan Goldknopf, sahneyi terk etmek zorunda kaldı, bu esnada güvenlik görevlileri ise göstericilere müdahale etmeye çalıştı.
Göstericilerin uzaklaştırılmasının ardından Goldknopf, konuşmasına devam etti.
Netanyahu'nun danışmanlarından ve Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Avi Simhon da konferans alanından ayrılırken göstericilerin tepkisiyle karşılaştı.
Göstericilerden 52 yaşındaki Ilan Yakar, AA muhabirine, "devletin çürümesini" protesto ettiklerini belirterek, "ülkenin suçlular tarafından yönetilen bir diktatörlüğe dönüşmesini, adaletten kaçmak için yargı sisteminin değiştirilmesini engellemek için gösterilere katıldığını" söyledi.
Hükümetin yargı düzenlemesini hayata geçirmesi durumunda gösterilere devam edeceklerini vurgulayan Yakar, hükümetin yargıyı değiştirse bile "ülkeyi yönetemez hale geleceğini ve iktidarda kalmasına izin vermeyeceklerini" dile getirdi.
Kendisinin zorunlu askerliği tamamladığını, yaşının yedeklik dönemini de geçtiğini anlatan Yakar, hükümetin yargı düzenlemesini hayata geçirmesi durumunda "çok sayıda yedek askerin orduda görev almayı reddedebileceğini" ifade etti.
İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesi
İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını açıklamıştı.
Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.
Ülkedeki en yüksek yargı mercii olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.
Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.
Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.
İsrail ordusunda aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları, siber güvenlik uzmanları, özel kuvvetler gibi birimlere bağlı yüzlerce yedek asker, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini uygulaması durumunda görevlerine devam etmeyeceklerini veya eğitimlere katılmayacaklarını açıklamıştı.
İsrail'de iç ve dış istihbarat teşkilatları, diğer güvenlik kurumlarının çalışanları da yaptıkları açıklamalarla hükümetin yargı düzenlemelerine karşı itirazlarını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un krize çözüm için sunduğu yargı düzenlemesi tasarısı, muhalefet tarafından kabul edilmiş ancak iktidar tarafından reddedilmişti.
Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar, 11 haftadır yüz binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.