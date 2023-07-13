Dolar
26.07
Euro
29.23
Altın
1,960.37
ETH/USDT
1,990.70
BTC/USDT
31,120.00
BIST 100
6,368.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail’de Yüksek Mahkeme, Başbakan Netanyahu’yu görevden almayı değerlendirecek

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun görevden alınması için sunulan dilekçeyi değerlendirmek üzere kabul etti.

Mücahit Aydemir  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
İsrail’de Yüksek Mahkeme, Başbakan Netanyahu’yu görevden almayı değerlendirecek

Quds

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme, “çıkar çatışması anlaşmasının ihlali” gerekçe gösterilerek Netanyahu'nun başbakanlıktan alınmasının talep edildiği bir dilekçeyi değerlendirmek üzere oturum düzenleyeceğini duyurdu.

Yargıç Ruth Ronnen, talebin bir yargı heyeti tarafından yakın zamanda incelenmesine karar verdi. Söz konusu heyetin ne zaman toplanacağı ise bildirilmedi.

Hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan, aralarında eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz'un da bulunduğu "Demokratik Siper" adlı bir grup aktivist tarafından sunulan dilekçede, Netanyahu’nun Yüksek Mahkeme ile yaptığı “çıkar çatışması anlaşmasını” ihlal ettiği savunuluyor.

Başbakan Netanyahu’nun 2020'de Yüksek Mahkeme Başkanı ile imzaladığı çıkar çatışması anlaşması, hakkında devam eden yolsuzluk davalarına etki edebileceği gerekçesiyle yasama meselelerine karışmama taahhüdünü içeriyor.

Buna karşın Netanyahu geçen aylarda tartışmalı yargı düzenlemesine müdahil olacağına yönelik açıklamalar yapmış, bunun üzerine Başsavcı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın ifadelerinin ve yasamaya daha fazla müdahalesinin "yasa dışı olduğu ve çıkar çatışması anlaşmasını ihlal ettiği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yargı düzenlemesi ve Netanyahu’nun yolsuzluk davası

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı hükümet, siyasi ve toplumsal muhalefetin “demokrasiye darbe” olarak değerlendirdiği düzenlemeyi, ülke genelinde aylardır devam eden kitlesel protestolara ve grevlere rağmen Meclisten geçirmekte ısrar ediyor.

İsrail Başsavcılığı, 2019'da Başbakan Netanyahu'yu rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmakla suçlamıştı. Netanyahu hakkındaki dava hala Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesinde görülüyor.

İsrail yasalarına göre Yüksek Mahkeme resmi şekilde suçlamadığı sürece başbakanın istifa etmesi gerekmiyor. Ancak bu durum, İsrail'de 4 senede art arda 5 seçim yapılmasına yol açtı.

Son seçimler Netanyahu'yu 2022’nin son günlerinde, İsrail tarihinin "en sağcı hükümeti" olarak nitelendirilen kabinenin başında yeniden iktidara taşımıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar'da 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan sergi açıldı
Anayasa Mahkemesi, "e-ticaret kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali istemini reddetti
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta imar çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Stockholm'de "15 Temmuz Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" paneli
Yargıtay, Can Atalay'ın tahliyesi ve yargılamanın durması istemini reddetti

Benzer haberler

İsrail’de Yüksek Mahkeme, Başbakan Netanyahu’yu görevden almayı değerlendirecek

İsrail’de Yüksek Mahkeme, Başbakan Netanyahu’yu görevden almayı değerlendirecek

ABD'li vekil Omar, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ABD Kongresine hitabını boykot edecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı kabul etti

Filistin: İsrail cılız tepkilerin gölgesinde Kudüs'teki etnik temizlik suçlarını derinleştiriyor

Filistin: İsrail cılız tepkilerin gölgesinde Kudüs'teki etnik temizlik suçlarını derinleştiriyor
İsrail hükümeti ile Biden yönetimi arasında anlaşmazlıklar sebebiyle "gerilim" yaşanıyor

İsrail hükümeti ile Biden yönetimi arasında anlaşmazlıklar sebebiyle "gerilim" yaşanıyor
İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'ye seyahat yasağı

İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'ye seyahat yasağı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet