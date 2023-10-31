Dolar
28.27
Euro
30.00
Altın
1,994.79
ETH/USDT
1,810.00
BTC/USDT
34,477.00
BIST 100
7,712.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de Gazzelileri Sina Çölü'ne sürme senaryosu yine gündemde

İsrail hükümetine bağlı bir bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişinin, Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıktı.

Saadet Firdevs Aparı  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
İsrail'de Gazzelileri Sina Çölü'ne sürme senaryosu yine gündemde

Ankara

İsrail'de politika belirlemeyen ancak araştırma yapan İstihbarat Bakanlığı, 13 Ekim tarihli onaylı belgesinde, Gazze'deki sivillerin Mısır'a zorla göç ettirilmesinin "olumlu ve uzun vadeli stratejik sonuçlar doğuracağını" öne sürdü.

Gazze Şeridi'ndeki sivil gerçeklikte önemli bir değişiklik yapmak için 3 alternatif önerilen belgede, "Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi'nin Gazze'de yeniden egemen olması" ya da "yerel bir rejimin desteklenmesi"ni içeren diğer iki alternatif, başta "İsrail'e yönelik saldırıları engelleyemeyecekleri" olmak üzere bazı nedenlerle reddedildi.

Filistin Yönetimi'nin Gazze'de yeniden egemen olmasının, binlerce İsrailli sivil ve askerin hayatına mal olacak eşi benzeri görülmemiş bir zafer olacağı ve İsrail'in güvenliğini sağlamayacağı ifade edilen belgede, 3. alternatif olarak Gazze'deki sivil nüfusun Kuzey Sina'daki çadır kentlere taşınması, ardından kalıcı kentler ve tanımlanmamış bir insani yardım koridoru inşa edilmesi ve yerlerinden edilen Filistinlilerin girişini engellemek için İsrail içinde bir güvenlik bölgesi oluşturulması önerilerek, bu alternatifin İsrail'in güvenliği için en çok arzu edilen seçenek olduğu belirtildi.

Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu planı mali olarak destekleyeceği ya da yerlerinden edilen Filistinlileri uzun vadede vatandaş olarak kabul edeceği iddia edilen belgede, Kanada'nın "hoşgörülü" göçmenlik uygulamalarının da bu ülkeyi potansiyel bir yeniden yerleşim hedefi haline getirdiği kaydedildi.

Belgede, bu önerinin ilk etapta uluslararası meşruiyet açısından karmaşık olabileceği kabul edilirken, "Değerlendirmelerimize göre, nüfus tahliye edildikten sonra yaşanacak çatışmalar, nüfusun kalması durumunda yaşanacaklara kıyasla daha az sivil kaybına yol açacaktır." ifadesine yer verildi.

İsrail, raporu "varsayımsal bir alıştırma" olarak niteledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, bu raporu "varsayımsal bir alıştırma", hükümetin ve güvenlik kurumlarının her kademesinde benzerleri hazırlanan bir kavram raporu olarak değerlendirdi.

Açıklamada, tüm resmi kurumların şu anda Hamas'ın yönetim ve askeri kabiliyetlerini yok etmeye odaklandığı aktarıldı.

Belge hakkında bilgi sahibi olan İsrailli bir yetkili ise belgenin bağlayıcı olmadığını söyledi.

Filistin yönetimi sözcüsü Nabil Abu Rudeineh de "Herhangi bir yere, herhangi bir şekilde nakledilmeye karşıyız ve bunu, aşılmasına izin vermeyeceğimiz bir kırmızı çizgi olarak görüyoruz. 1948'de yaşananların tekrar yaşanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Rudeineh, kitlesel bir göçün "yeni bir savaş ilan etmekle eş değer" olacağını ifade etti.

Tel Aviv'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünde kıdemli bir araştırmacı olan Yoel Guzansky, "Eğer bu rapor doğruysa, bu büyük bir hata olur. İsrail ve Mısır arasında stratejik bir çatlağa neden olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Sisi, "Gazze'deki Filistinlileri Mısır'ın Sina Yarımadası'na zorlama çabalarını" reddettiklerini belirtmişti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 25 Ekim’de, ülkesinin "Gazze'deki Filistinlileri Mısır'ın Sina Yarımadası'na zorlama çabalarını" reddettiğini belirterek, böyle bir çabanın ülkesinin İsrail ile olan barışını tehlikeye atacağı uyarısında bulunmuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Kahire'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Sisi, hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı su, gıda ve yakıtın kesilmesi ile insani yardımların bölgeye girişinin engellenmesi gibi ablukaları, Filistinlileri Mısır'a sürmeye yönelik bir plan olarak gördüğünü söylemişti.

Sisi, Sina'nın İsrail'e yönelik "terörist saldırılar" için bir fırlatma rampasına dönüştürüleceğini, İsrail'in de bu saldırılardan Mısır'ı sorumlu tutacağını dile getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Demokrasinin ve kalkınmanın düşmanı terördür'
Can Atalay hakkındaki ihlal kararı Yargıtaya gönderildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulundu
Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov: Türkiye'nin başarıları tüm Türk dünyasının gururudur
AFAD'a yapılan bağışların 63,5 milyar lirası depremzedelere ulaştı

Benzer haberler

İsrail'de Gazzelileri Sina Çölü'ne sürme senaryosu yine gündemde

İsrail'de Gazzelileri Sina Çölü'ne sürme senaryosu yine gündemde

İngiliz siyasetçi, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğu gerekçesiyle görevinden alındı

İsrail, Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef aldı

Birleşmiş Milletler: Gazze'de hastanelerin korunması gerekiyor

Birleşmiş Milletler: Gazze'de hastanelerin korunması gerekiyor
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu" iddiasını yalanladı
İngiltere İçişleri Bakanı Braverman, Filistin'e destek gösterilerini "nefret yürüyüşleri" olarak niteledi

İngiltere İçişleri Bakanı Braverman, Filistin'e destek gösterilerini "nefret yürüyüşleri" olarak niteledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet